Inflationen dykkede til 0,9 procent i september

Det er hovedsageligt lavere energipriser, der er årsagen til, at det kun er blevet en lille smule dyrere at være forbruger sammenlignet med, hvordan det var for et år siden.

Og det er også årsagen til, at vi nok må forberede os på, at inflationen på et tidspunkt tager en tur opad igen.

- Inflationen vil stige, når energipriserne i starten af næste år trækker lidt op i forbrugerpriserne igen. Når det er sagt, så er kursen på inflationen nedadgående. Vi er ovre det værste, og inflationen er generelt på vej ned, siger Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri.