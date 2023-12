Influenza og covid-19 forventes at tage til efter nytår

Derfor er det vigtigt at blive hjemme, hvis man er syg, lyder Sundhedsstyrelsens råd - også selvom det betyder juleaften uden familien.



- Hvis man er syg og har feber, hvis man hoster og nyser, og man tænker, at man kan komme til at smitte nogle andre til julefesten, så synes jeg, at man skal blive derhjemme, også selv om det er rigtig ærgerligt, siger Kristine Moll Harboe, der er overlæge og enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Det gælder særligt, hvis man har sårbare familiemedlemmer, lyder det.

- Vi kan se, at der er mange luftvejssygdomme i omløb. Derfor vil vi gerne have, at de sidste i målgrupperne også bliver vaccineret, så alle er godt beskyttede, når vinterinfluenzaen og covid-19 forventes at tage til efter nytår, siger hun.