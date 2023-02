Ingen Coop-butikker lukker i Syd- og Sønderjylland

Sammenlægningen af kæderne har været på tale i tre år. Selvom Coop på tværs af de nuværende otte kæder i 2020 havde højeste overskud nogensinde. Det var modsat i 2022.

Spørger man informationsdirektør i Coop, Jens Juul Nielsen, så har den nuværende inflationskrise fremskyndet sammenlægningen. Han siger, at det er for dyrt at drive flere forskellige kæder.

- Lige nu handler 60 procent af danskerne efter discount. Vi er derfor nødt til at have en stærk supermarkedskæde. Det bliver nemmere for forbrugerne at forholde sig til, og det er billigere for os at drive.