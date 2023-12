Ingen danske østers til nytår

Turene har været arrangeret af Vadehavscenteret siden 2006, og her hænder det, at man i løbet af sæsonen må aflyse en tur eller to, men det er andet år i træk, at det rammer nytårsturene.

- Vi mister indtægter, og vi trænger til pengene i år. Det har været et dårligt år, men vi håber, at 2024 bliver et brag af et år, siger Klaus Melbye.

Efter nytår kan man igen komme ud til bankerne, men danske nytårsøsters skal man kigge langt efter i år.

- Det bliver franske østers til nytår, fortæller Klaus Melbye.