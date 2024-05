Ingen nye stjerner til sønderjyske restauranter

Flere restauranter fra Syd- og Sønderjylland var blandt kandidaterne, da det her til aften blev afsløret, hvilke restauranter som modtager årets Michelinstjerner.

Treetop på Munkebjerg Hotel i Vejle var på forhånd udpeget af TV 2's madekspert Svend Rasmussen som en af de restauranter, som havde potentiale til at få en stjerne. Det står dog klart efter ceremonien, at Vejle-restauranten ikke får en Michelinstjerne i denne omgang.

Derudover pegede Svend Rasmussen på restaurant Lyst i Vejle som en kandidat til at få to stjerner. Det lykkes imidlertid ikke for restauranten at få stjerne nummer to. Lyst beholder dog sin ene Michelinstjerne. Derudover modtager restauranten den såkaldte Service Award 2024, som går til en restaurant som anerkendelse for god service.

Henne Kirkeby Kro beholder sine to Michelinstjerner. Restaurant Ti Trin Ned i Fredericia samt Syttende i Sønderborg beholder hver især deres ene stjerne.

En stjerne betyder, at det er en "rigtig god restaurant i sin kategori", mens to stjerner betyder "en omvej værd", og tre stjerner betyder "værd at rejse efter"