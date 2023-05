Region Syddanmark valgte at teste grundene, da regionen ikke kunne udelukke risikoen for PFAS-forurening.

- Vi er glade for resultaterne, der betyder, at børnene stadigvæk kan lege sikkert på alle lokaliteter, det siger Poul Erik Jensen (S), der er formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark, i en pressemeddelelse.

Der er blevet testet for PFAS på adresser i henholdsvis Sønderborg, Varde, Fredericia og Vejle.