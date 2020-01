Ingen priser til sønderjysk film ved Robert-festen

Det blev ikke til en eneste pris til den sønderjyske film ”Onkel” ved gårsdagens uddeling af Robert-priser. Filmen var ellers nomineret i fire kategorier.

Det er det danske FilmAkademi, som vælger de nominerede og vinderne indenfor hver kategori. I alt blev 31 priser uddelt på aftenen.

Onkel var nomineret i kategorierne: Årets danske spillefilm - vinderen blev 'Dronningen'.

Årets instruktør - vinderen blev May el-Toukhy for 'Dronningen'.

Årets originale manuskript - vinderen blev Maren Louise Kähne og May el-Toukhy 'Dronningen'.

Årets kvindelige hovedrolle - vinderen blev Trine Dyrholm for 'Dronningen'.

Har modtaget flere priser

Filmen har ellers modtaget flere internationale priser. Blandt andet modtog instruktøren Frelle Petersen en international pris ved Tokyo International Film Festival i 2019, og i januar i år modtog han også JydskeVestkystens kulturpris.

Filmen foregår på klingende sønderjysk og handler om den 27-årige Kris, som nyder en stille tilværelse på landet med sin onkel, som er invalid. Kris passer gården med alle de pligter, som følger med, indtil hun en dag redder en kalv under fødslen, og hendes interesse for dyrelægefaget dukker op. Kris føler sig fanget i et dilemma mellem at hjælpe sin onkel og prioritere sig selv og sine egne drømme.

Sønderjysk til benet

Filmen er optaget på en gård nær Tønder, og landmand Peter H. Tygesen, der ejer gården, spiller selv en af rollerne, og hans niece i virkeligheden spiller også hans niece i filmen.

Ingen Robert - men måske en Bodil

Selvom det ikke blev til en Robert, så kan filmen stadig vinde danske priser. "Onkel" er nemlig nomineret i tre kategorier til Bodilprisuddelingen, som finder sted den 29. februar.