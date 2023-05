Med tre dage tilbage af maj er der ifølge DMI hidtil kun faldet lidt under 40 procent af den nedbør, der plejer at falde i forårets sidste måned. Ifølge DMI kan maj ende i en top-ti over de tørreste maj-måneder nogensinde målt af vejrtjenesten.



- Når vi ser tilbage på klimanormalerne og sammenligner med, hvor meget nedbør der plejer at falde i maj, så kan vi se, at denne måned i år har været til den tørre side, siger Hans Peter Wandler fra DMI.