Inspiration til sommerlæsningen: Disse bøger river folk ned fra bibliotekshylderne

Det er særligt danske kvindelige forfattere, der har tag i læserne for øjeblikket.

De har været meget omtalt og fået gode anmeldelser. Bo Knudsen, bibliotekar ved Esbjerg kommunes bibliotekerne

I hvert fald hvis man spørger bibliotekerne i Esbjerg og Horsens, hvor der lige nu er lange ventelister til bøger af forfattere som Tine Høeg, Maren Uthaug, Stine Pilgaard og Sara Omar.

Disse bøger hitter på bibliotekerne Tine Høeg: Tour de Chambre

Gribende roman om forelskelse, længsel og ungdommens minder, der vækkes til live igen med tumultariske kræfter.



I romanen stifter læseren bekendtskab med overtro, spøgelser, medlidenhedsdrab og nekrofili. Det er en hæsblæsende rejse gennem dødens historie.



I 1960’erne vender et par hjem til Danmark efter en række år i Grønland. Med sig har de to børn, som de har adopteret, fordi moren var tvunget til at sende dem bort. Det er dog svært for børnene at falde til i en familie, hvor fortiden er noget, som helst skal glemmes.



Kya Clark er den vilde pige, ”marskpigen”. Hun vokser op i 1950’erne i en hytte ude i sumpskoven ved ​​North Carolinas kyst. Hendes mor og fire ældre søskende forlader en efter en hjemmet, så hun til sidst er alene med sin voldelige far. En dag forsvinder han også.



I Barcelona i 1901 har den unge Dalmau Salas succes som keramiker og en dejlig kæreste Emma. Barcelona er præget af et nybrud med opførelse af modernistiske bygninger, men også af voldsomme konflikter, som kaster de unge ind i en brutal klassekamp.



Da hendes kæreste får et job som underviser på en vestjysk højskole, rejser bogens fortæller fra storbyens upersonlige travlhed og direkte i favnen på en bunke overglade økolærere og nysgerrige naboer, der alle brænder af passion for fællessang og lokalsamfundet.



Skyggedanseren er en roman om en udsat piges ensomme, indædte kamp for at undslippe barndommens mørke og finde frihed i et nyt liv langt mod nord.



Skyggedanseren er en roman om en udsat piges ensomme, indædte kamp for at undslippe barndommens mørke og finde frihed i et nyt liv langt mod nord. Erling Jepsen: Erna og rumæneren Byen Bramstrup i Sønderjylland får besøg af de kongelige til fejring af Genforeningsjubilæet. Erna bliver formand for den selvbestaltede forskønnelseskomite, men lokale interessekonflikter eskalerer, da den tilflyttede rumæner og hans netværk blander sig. Kilde: Esbjerg Kommunes Biblioteker, Horsens Bibliotek og Vejen Bibliotek

Fælles for disse forfattere, er, at de alle er udkommet med nye titler dette forår. Og så er der noget gods i deres bøger, siger bibliotekar ved Esbjerg Bibliotek, Bo Knudsen.

- Der er noget kvalitet og fylde i bøgerne. De er til at læse, og der er noget indhold at forholde sig til. Og så har de været meget omtalt og fået gode anmeldelser, siger Bo Knudsen, når han skal nævne et fællestræk ved de bøger, som biblioteket lige nu oplever mest afsætning på.

Katastrofer, afkald og svigt

På Horsens Bibliotek er det også kvindelige, danske forfattere, der især trækker ventelister. Bibliotekar Nina Wegner anbefaler Malene Ravns "Hvor lyset er" og Stine Askovs "Katalog over katastrofer" som store læseoplevelser.

Romaner, der på forskellige måder kredser om katastrofer, afkald, og svigt, og som desuden begge er indstillet til DR Romanprisen i 2021.

- Det forstår jeg godt, for det er fantastiske bøger, siger Nina Wegner, som også nævner svenske Karin Smirnoffs "Jeg tog ned til bror" som en af de romaner, man skal skynde sig at lægge billet ind på.

Tjek e-reolen

Man skal dog ikke sætte næsen op efter at kunne låne bøgerne fysisk via bibliotekerne foreløbigt, så dem må man ud og købe, hvis de skal tjene som ferielæsning.

- Men det kan også betale sig at kigge på e-reolen, for her kan man stadig være heldig at finde titlerne, lyder et råd fra Bo Knudsen, som også fortæller, at grænsen for lån af e-bøger er blevet sat op under corona-nedlukningen, så folk nu har mulighed for at låne flere elektroniske bøger. Og det gælder også lydbøger.

Er man mere til at sidste med et fysisk eksemplar i hånden, har bibliotekarerne en række andre bud på "page-turnere", der er hjemme på hylderne netop nu. Man kan eksempelvis sagtens få fat i mange af de værker, som hittede sidste sommer, fortæller Bo Knudsen.

Gå ombord i sidste års page-turnere

- Jesper Wung-Sungs "En anden gren" er en af de romaner, som folk virkelig ønskede at få med på stranden sidste år. Nu har vi en stak på hylden, som folk godt kan komme og hente, siger han.

Søren Svejstrups "Kastanjemanden", som ifølge Bo Knudsen er "en krimi i den barske ende" og Leonora Christina Skovs prisbelønnede livshistorie "Den der lever stille", er også begge klar til udlån.

Nina Wegner fra biblioteket i Horsens opfordrer også folk til at genlæse Christian Jungersens "Undtagelsen" fra 2004, hvis det er en bog, man selv har stående på hylderne derhjemme.

Den er netop blevet filmatiseret med blandt andre skuespillerne Sidse Babett Knudsen og Danica Curcic i hovedrollerne og spiller netop nu i biografer landet over.

- Hvis man vil have opfrisket handlingen, før man går i biografen, er det oplagt at hive den ned fra hylderne i hjemmebiblioteket, siger hun.

