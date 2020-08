Internationalt politisamarbejde fører til fald i 'kighulstyverier'

Et internationalt politisamarbejde har bremset en særlig form for organiseret kriminalitet, hvor kriminelle stjæler gods for mange milliarder kroner fra lastbiler rundt om i Europa ved at skære kighuller i lastbilernes presenning, når lastbilerne gør holdt for natten på rastepladser, oplyser Syd-og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Vi disse hullerhar tyvene kunnet spotte værdifulde og let afsættelige varer og stjæle dem. I flere sager er chaufførerne også blevet truet og holdt tilbage, mens gerningsmændene stjal godset.

Antal af kihulstyverier i Danmark: • 2017 234 sager

• 2018 105 sager

• 2019 44 sager

• 2020 12 sager (ved udgangen af juli) Se mere

Internationalt samarbejde

Siden 2018 har Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) i Padborg og Rigspolitiet samarbejdet med en række europæiske lande og myndigheder samt brancheorganisationen The Transported Asset Protection Association (TAPA EMEA) om at få stoppet den form for kriminalitet i Project Cargo.

Projektet har blandt andet sammen med polsk politi iværksat en målrettet indsats mod en gruppe meget aktive polske gerningsmænd.

Udgift på otte milliarder Euro

Da både mængden og værdien af varerne, der transporteres, er stigende, har den form for tyveri været stigende med store økonomiske konsekvenser for de berørte brancher.

I 2017 er tabet anslået til omkring otte milliarder Euro i Europa.

Project Cargo afsluttes i løbet af 2020, men politiet arbejder på at sikre, at det internationale samarbejde og den målrettede indsats fortsætter - også efter projektets afslutning.