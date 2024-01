Iskoldt vintervejr skaber fortsat trafikale udfordringer

Derfor opfordrer Vejdirektoratet trafikanter, der skal ud i myldretrafikken mandag og tirsdag morgen, til at køre forsigtigt og tage hjemmefra i god tid.



Det fortæller vagthavende ved Vejdirektoratet Kenneth Andersen til Ritzau.

Vejdirektoratet opfordrer desuden til, at man pakker bilen, så man er rustet til, hvis man skulle "være uheldig og køre ind i en snedrive".

- Hvis man skal ud og køre i vintervejret, anbefaler vi, at man tager et ekstra tæppe eller en jakke med, noget varmt af drikke og lidt ekstra at spise, siger Kenneth Andersen.