Janni Spies forærer sin tidligere mands guldhorn til Museum Sønderjylland

Museum Sønderjylland får foræret rejsekongen Simon Spies' guldhorn. Det er enken Janni Spies, der har valgt, at guldhornene kommer til glæde og gavn for flere.



I 1970'erne sørgede Simon Spies for, at Nationalmuseet fik et sæt nye rekonstruktioner af Guldhornene i ægte guld. Samtidig fik han fremstillet et par guldhorn til sig selv.

Det er disse private guldhorn, der nu efter Janni Spies' ønske skal overgå til Museum Sønderjylland.

- Jeg har længe overvejet, hvem der kunne have mest glæde af hornene, for der knytter sig mange historier og følelser til dem. Derfor er jeg glad for, at de nu kommer til Sønderjylland, hvor originalerne i sin tid blev fundet, siger Janni Spies i en pressemeddelelse.