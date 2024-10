- Jeg lukker og slukker, advarer læge efter udspil fra regeringen

Der skal være flere læger i yderområderne, og den enkelte læge skal være mere tilgængelig – også uden for normal arbejdstid. Sådan lød løfterne fra regeringen, da den for nyligt præsenterede en reform af sundhedsvæsnet.

Det er politikernes ønske om, at lægen skal være tilgængelig – også efter klokken 16 og måske endda på en lørdag, som er en rød linje for de praktiserende læger.

- Men hvad skal jeg gøre? Jeg har pligt til at være i min klinik fra 8-16, så hvis jeg skal se dem ud over det, så har jeg jo kun min fritid at tage af, svarer hun.

- Jeg lukker og slukker, hvis der kommer et krav om, at jeg skal holde længere åbent. Jeg kan ikke se, at det bliver et bedre tilbud, vi smører det bare tyndere ud, siger hun.

- Hvis man pålægger dem, der i forvejen knokler, at de skal have længere åbningstid, så bliver de skubbet ud over kanten, siger Jørgen Skadborg.

Det får PLO til at frygte, at de enten vil gå tidligt på pension eller rykke i kompagniskaber med andre læger, hvilket vil efterlade flere små byer uden egen læge.

Trods lægernes skepsis, mener Jakob Kjellberg, der er professor i sundhedsøkonomi hos Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, at man godt kan udvide åbningstiderne uden at skræmme alle sololægerne væk.

- I udgangspunktet når man planlægger et sundhedsvæsen, så gør man det jo ud fra patienternes behov, ikke personalets, siger han og tilføjer:

- Men selvfølgelig skal det også fortsat være muligt for lægerne at få det til at hænge sammen. Det kan for eksempel være ved at gå i samarbejde med andre læger og via et netværkssamarbejde sikre bedre tilgængelighed.

Onlinelægen vokser

Mange danskere har faktisk allerede muligheden for at se en læge både om aftenen og i weekenden.

Flere sundhedsforsikringer tilbyder nemlig en onlinelæge, som man kan lave videoopkald med, når behovet opstår. Hos Danica Pension har de oplevet, at efterspørgslen på onlinelægen er fordoblet de seneste to år.

- Vores tilbud om, at man kan få fat i en læge online bliver mere og mere populært, og det skyldes jo blandt andet, at man nemt og hurtigt kan få en vurdering fra lægen både om aftenen, i weekenden eller i ferier, lyder det fra udviklingsdirektør i Danica Pension, Camilla Thind Sunesen.

Tal fra Danica Pension viser, at 20 procent bruger onlinelægen i weekenden, og 13 procent bruger den om aftenen.

Først flere læger

Selvom onlinelæger vinder frem, og flere klinikker er kompagniskaber fremfor solopraksisser, så mener læge Anne Louise Born Sylvest alligevel, at hun som sololæge har en stor værdi.

- Patienterne jo rigtig glade for solopraksis, hvor de ved, at der er en fast læge og ikke syv forskellige. Her er tilgængeligheden måske ikke lige så stor, men til gengæld ser man den samme læge, hver gang man kommer, siger hun.

Regeringen har i dens reform afsat penge til, at der uddannes flere læger i fremtiden. Til den tid er PLO ikke afvisende over for, at det skal være nemmere at komme til lægen – også efter klokken 16.

- Når vi bliver flere praktiserende læger og har fået flere ud i yderområderne, så kan jeg sagtens se, at vi kan aftale nogle nye rammer med større tilgængelighed, men ikke som situationen er i dag, lyder det fra Jørgen Skadborg.