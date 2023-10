Jelly-slik tilbagekaldes grundet kvælningsrisiko

Der er tale om Jelly Strips af mærket Jin Jin.



Slikket indeholder tilsætningsstofferne E407, E410 og E415.

Tilsætningsstofferne kan gøre, at slikket kan sætte sig fast i halsen. Små børn er derfor i risiko for at blive kvalt, hvis de spiser produkterne.

Slikket er solgt i mindre specialvarebutikker i hele landet.

Det er jelly-slik med flere frugtsmagsvarianter, og kan være solgt i pakker af 300 gram eller 200 gram. De kan også være solgt enkeltstyks.

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at smide slikket ud eller levere det tilbage til butikken, hvor de har købt det.

Det er uanset udløbsdatoen.

Det er ikke det første mærke af jelly-slik, der tilbagekaldes grundet kvælningsrisiko.

Det er det syvende mærke, som Fødevarestyrelsen har tilbagekaldt siden marts.

Tidligere er mærkerne Ribon Fruit Juice Jelly Sticks, Speshow Jelly Straws, OJuicy Fruit Jelly, Sweet Mellow Jelly Straws, ABC Jelly Fruity og ABC Jelly Straws blevet tilbagekaldt.