Jørgen og Tove har aldrig boet bedre: 400 kvadratmeter stor gård skiftet ud med livet i en autocamper

- Lysten til at gøre noget andet kom til os over nogle få år. Den store gård er ikke et godt sted at at blive gammel. 400 kvadratmeter bindingsværk med tilhørende jord er simpelthen for meget at passe i vores alder, fortæller Jørgen Holm.

– Og da vi altid har været glade for campinglivet, så lå det med at bo i en autocamper lige for at beslutte.

Jørgen og Tove er henholdsvis 75 og 77 år gamle. De nåede at bo på gården Fjordholm i 20 år. Men faktisk var den 350 år gamle bindingsværksgård Toves forældres hjem og var dermed i familiens eje i 40 år.