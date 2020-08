Juelsminde er fortsat hotspot-område, mens fire andre hotspot nu nedlægges

Sydøstjyllands Politi har ophævet fire ude af fem corona-hotspot, da de ikke længere vurderer, at det er nødvendigt for at sikre, at forsamlingsforbuddet på flere end 100 personer overholdes.

Årsagen til, at politikredsen ophæver corona-hotspotsene på Langelinie i Horsens, Tirsbæk Strand i Vejle, Østerstrand i Fredericia samt Rebæk Strand i Kolding er, at vejret er blevet koldere og regnfuldt, og det dermed ikke får folk til at samle sig i stort antal på de fire strande.

Kun Juelsminde havn og strand er fortsat hotspot.

Selvom flere hotspot-områderne ophæves, så oplyser politiet, at de fortsat vil være synlige i hele politikredsen for at sikre, at corona-retningslinjerne overholdes – og også være opmærksomme på de steder, der nu ikke længere fremgår som hotspots.

Coronahotspot: Politiet har under covid-19 udpeget en række områder, hvor der er særlig stor risiko for store forsamlinger – såkaldte hotspots.

Her har de har skærpet opsynet med parker og andre rekreative områder, hvor de har erfaringer med større forsamlinger, som kan risikere at øge smittespredningen af covid-19.

Politiet kan udstede opholdsforbud, hvis for mange mennesker stimler sammen. Kilde: Rigspolitiet