Juleaften uden indbrud: Ikke én eneste anmeldelse i Syd- og Sønderjylland

Selvom der kan komme efterfølgende anmeldelser om indbrud sket juleaftensdag, så er tallet stadig ekstraordinært lavt. Og Corona kan tage en del af æren.

- De sidste par år er kurven med indbrud begyndt at knække, og med Corona-situationen sidder folk hjemme, og det gør det svært at være indbrudstyv, siger Ole Aamann.

Lavt på landsplan

Det er ikke kun i Syd- og Sønderjylland, at indbrudstyvene har holdt sig væk. På landsplan er der kun blevet anmeldt 6 indbrud i løbet af juleaftensdag. Sidste år lød det tal på 211 indbrud.

I løbet af de sidste ti år har antallet af indbrud i juletiden været på returen, men det bliver svært for politiet at leve op til de lave indbrudstal fra i år, fortæller Ole Aamann.

- Det ville kræve nogle ressourcer, hvis det skulle lykkes at have så få indbrud et år uden Corona, siger han.