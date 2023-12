Julen bliver våd i stedet for hvid i år

Det fortæller Mette Wagner, som er meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), fredag morgen.



- I Sønderjylland kan vi komme op på ti grader, så det ser lidt gråt og vådt ud i stedet for hvid jul, siger Mette Wagner.

Hun forklarer, at meteorologerne inde ved instituttet hvert år tager bestik af vejret klokken 16.00 for at afgøre, om danskerne har fået landsdækkende hvid jul.

Og her er der altså lagt op til nedbør af den våde slags.

- En landsdækkende hvid jul bliver målt klokken 16.00 den 24. december af vores klimatologer.

- Der kigger de på satellitbilleder og observationer, og i det, at der kommer en del regn i løbet af juleaftensdag, forventer jeg simpelthen ikke på nuværende tidspunkt, at der er nok til, at vi kan få landsdækkende hvid jul, siger Mette Wagner.

Lørdag bliver temperaturen mellem frysepunktet og fem grader. Søndag, juleaften, bliver den mellem fem og ti grader.