Juletid er indbrudstid - politiet opfordrer til at naboerne holder øje

Julen står for døren, men det kan du også risikere, at indbrudstyven gør. I takt med at mange rejser fra bopælen for at tilbringe højtiden med familien andre steder i landet, så ser nogle mennesker deres snit til at bryde ind i folks hjem. Derfor håber Syd- og Sønderjyllands Politi, at naboerne holder øje med 'de mørke hjem', når julen synges ind.

- Godt naboskab koster ikke mange ressourcer for den enkelte, men effekten er tydelig. Erfaringer fra udlandet viser, at op imod hvert fjerde indbrud bliver forhindret, fordi naboernes indsats betyder, at tyven vælger området fra. I tilgift har to ud af tre indbrudstyve oplevet at blive afbrudt af årvågne naboer, siger Jacob Rindom, vicepolitiinspektør fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion.