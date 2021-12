Juletrafikken live: Flere busser er forsinket

Bus

Der er ingen aflysninger eller forsinkelser hos FlixBus, og der er stadig mulighed for at rejse med dem.

- Hvis du rejser senere i aften, har vi pladser tilbage på alle destinationer, oplyser Kajsa Ekelund, kommunikationschef hos Flixbus.

Her er det en god idé at have sine papirer klar, når man stiger på bussen.

- Alle passagerer skal kunne fremvise gyldige dokumenter og bruge mundbind for at kunne rejse med os. Så vores anbefaling er at have alt papirarbejdet klar ved boarding. Dette er for at mindske trængslen og gøre det nemmere for chaufføren, så påstigningen er så gnidningsfri som muligt, siger Kajsa Ekelund.



Fly

I Billund Lufthavn er der også juletrafik i de her dage, og derfor er det en god idé at være opmærksom.

- Hvis man er bange for, at der er travlt, kan man holde sig orienteret inde på Billund Lufthavns hjemmeside, hvor man kan se afgangene, hvor der er sat farvekoder på. Hvis der er en afgang, der er rød, skal man komme i særlig god tid, siger Mads Bisp Agersnap, PR manager hos Billund Lufthavn.

I øjeblikket er enkelte afgange på siden markeret med rød.

Ved ankomst til lufthavnen er det godt at have forberedt sig.

- Det er en god ide at have sine dokumentar klar, hvis du skal ud at rejse, det er coronapas og coronadokumenter, siger Mads Bisp Agersnap.