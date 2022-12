Juletrafikken topper de næste timer

- Vi anbefaler, at man så vidt muligt undlader at køre i tidsrummet klokken 11 til 14 i dag lillejuleaftensdag. Skal man alligevel afsted i det tidsrum, er det gode råd at orientere sig på Trafikinfo.dk for at orientere sig om eventuelle uheld eller propper i trafikken. Så kan man måske nå at ændre sine rejseplaner inden afgang, siger Nicholas Petersson, vagthavende i Vejdirektoratets trafikcenter.



Sidste år faldt der sne den 23. december, og det gav propper i trafikken. Blandt andet ved betalingsanlægget ved Storebæælt, hvor det var svært for systemet at aflæse nummerplader med sne på.