Juli bliver rekordmåned for færgerne

Mens det ganske land var lukket ned i marts, april og det meste af maj, gispede færgeruterne efter vejret. Men da Danmark langsomt blev åbnet igen gik det bedre. Og juli, hvor regering og folketing gjorde det gratis at tage færgen for gående og cyklister, er passagertallene stukket helt af. Og gratis skal forstås sådan, at gående og cyklende ikke betaler, men staten går ind og kompenserer rederierne for de mistede billet indtægter)

Årø

Hvis vi starter med den lille tur fra Årøsund til Årø har juli været helt fantastisk. De har sejlet 13.563 flere passagerer til og fra den lille ø i juli i år. Det er en stigning på 44,3 procent i forhold til sidste år.

Endelave

Turen til den flade ø i Kattegat er den længste tur i vores færgekatalog. Det har ikke forhindret, at 5.462 flere har taget færgen til Endelave i juli i år i forhold til sidste juli. Det er en stigning på 61,95 procent.

Bøjden-Fynshav

Mellem Als og Fyn er der også fremgang i juli i år i forhold til sidste år. 16 procent flere passagerer i det hele, men ser man specifikt på antallet af gående gæster, så er stigningen på intet mindre end 76 procent.

Esbjerg-Fanø

Mellem Esbjerg og Fanø var der 17 procent flere passagerer i juli i år end sidste år. Ser man på gående alene, er stigningen på 23 procent. Ikke helt som på Bøjden-Fynshav, men immervæk en pæn stigning

Vi arbejder på at få tallene fra Hjarnøfærgen og Rømø-Sylt. De kommer på, når vi har dem.