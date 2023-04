Generelt er danskere over hele landet glade for at grille, men i Jylland hersker en særlig stor kærlighed til grillpølser. På Fyn og Sjælland ligger pølserne nemlig kun på plads nummer otte.



- Man spiser klart mere pølse i Sydjylland, end man gør andre steder i landet. Man spiser også oftere kål og pommes frites til aftensmad, siger Caroline Nyvang, som er madhistoriker hos Det Kgl. Bibliotek.