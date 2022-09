Kæmpe stigning: Flere sparer på strømmen

Ni ud af ti danskere forsøger aktivt at spare på el-forbruget. Det er næsten en fordobling i forhold til sidste år. Faktisk er stigningen på 96 procent. Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring.

De seneste måneder har ikke været sjove for de danske husholdninger. Og med udsigt til at vinteren kan give endnu højere priser på energi, er der mange, der vælger at gøre noget for at spare på strømmen.

74 procent er opmærksomme på at slukke lyset, når de ikke bruger det. 51 procent kører kun vaske- og opvaskemaskine, når de er helt fyldt op. 35 procent slukker helt for strømmen i stedet for at lade elektronik blive i standby-tilstand. Kun 10 procent af den danske befolkning gør ikke noget, for at spare på strømmen. I december 2021 var dette tal hele 46 procent.