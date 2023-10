I Thisted Kommune og mellem Ringkøbing-Skjern og Herning kan man muligvis i fremtiden se frem til vindmøller i 450 meter højde.

To mulige områder i kommunerne skal nemlig undersøges for at blive fremtidens tredje nationale testcenter af store vindmøller.

Det er aftalekredsen bag den politiske aftale om gode rammevilkår for test af vindmøller blevet enige om torsdag, skriver Kirkeministeriet i en pressemeddelelse.