Kampagne sender generatorer for to millioner til kulderamte Ukraine

Til daglig er Brian landmand, og så sælger og importerer han generatorer til dansk landbrug og dansk industri. Derfor blev han kontaktet af af Rotary Danmark, der ville høre, om han havde mulighed for at hjælpe - en forespørgsel han i første omgang måtte afslå.

- Jeg havde ikke noget at sælge, for alt jeg havde, det havde jeg solgt, siger han.

De kunder, der har købt generatorerne ved Brian, besluttede dog, at det var mere vigtigt, at de kom til Ukraine, end at de selv havde dem på nødlager.



Donationer trods krisetid

Der er på nuværende tidspunkt indsamlet for fem en halv millioner korner til Kyiv Fryser, hvoraf de første to millioner nu er brugt på at købe nye generatorer.

Det skriver TV 2 Fyn.

- Jeg har stor respekt for de mennesker, der her i juletiden vil bruge penge på nogen, der er så langt væk, siger Peter Zinck til TV 2 Fyn.

Han er især imponeret over, at folks vilje til at donere penge og generatorer ikke er bremset af juletiden, der eller også byder på kriser og inflation.

- Julen er jo ekstra dyr, siger han.