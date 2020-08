Kampagne skal mindske stigende antal ulykker ved vejarbejde

Fra i dag og de næste fire uger møder trafikanterne et nyt syn, når de kører hen over Den Nye Lillebæltsbro eller på Ribe omfartsvej.

Vejdirektoratet sætter endnu en gang fokus på det stigende antal trafikulykker ved vejarbejder.

De sidste fem år er antallet af ulykker ved vejarbejder steget fra 208 til 318 om året. Det er i gennemsnit mere end en ulykke hver anden dag.

Også antallet af personskader er steget i samme periode fra 55 til 73.

Fakta om trafikulykker ved vejarbejde Mere end hver anden dag sker der en trafikulykke ved vejarbejde i Danmark.

De seneste fem år har der været mellem 208 og 318 ulykker ved vejarbejde om året.

For høj hastighed og uopmærksomhed er blandt de hyppigste årsager til ulykker ved vejarbejder. Kilde: Vejdirektoratet Se mere

Foto: Vejdirektoratet

Derfor har Vejdirektoratet relanceret kampagnen med budskabet 'Stil skarpt – vejarbejde kræver fokus', hvor de kraftigt opfordrer til, at bilister udviser skærpet opmærksomhed, når de kører forbi et vejarbejde.

- De stigende antal ulykker ved vejarbejder tyder desværre på, at for mange trafikanter fortsat er

uopmærksomme, når de kører forbi vejarbejder, siger områdechef Charlotte Vithen fra Vejdirektoratet.

- Det er en farlig tendens, som vi ønsker at rette op på. Når du er uopmærksom, er der nemlig en stor risiko for, at du overser skilte, vognbaneskift, smallere kørebaner og faste genstande tæt på vejbanen. Ligesom du risikerer at påkøre de vejarbejdere, der står bag tavlevognene og udfører akut reparationsarbejde. Vejarbejdere, der er mennesker ligesom alle os andre, og som også har familier at vende hjem til, når dagens arbejde er slut.

Personskadeulykker Materielskadeulykker I alt 2015 45 163 208 2016 54 186 240 2017 53 185 238 2018 59 204 263 2019 62 256 318

Kampagnen kørte også sidste år

Vejdirektoratet kørte kampagnen første gang i 2019.

Foto: Vejdirektoratet

- Vi ved, at det kræver et langt, sejt træk at ændre folks adfærd, og at budskaber skal gentages mange gange, før de for alvor har effekt, siger Charlotte Vithen og fortsætter:

- Vi har en klar målsætning om at nedbringe antallet af trafikulykker ved vejarbejder, og derfor kører vi nu kampagnen igen.

Trafikanterne kan møde Stil Skarpt-kampagnen på strækninger med vejarbejde rundt omkring i landet fra i dag mandag og fire uger frem.