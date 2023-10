Kan online selvhjælpsterapi hjælpe ved fødselsdepression?

På Center for Digital Psykiatri på Odense Universitetshospital er læge og forsker Anja Friis Elliott i gang med at producere videoer om fødselsdepression. Videoerne skal være et ekstra hurtigt og let tilgængeligt behandlingstilbud. Det er der brug for, mener Anja Friis Elliott.

- Det er simpelthen ikke alle kvinder med fødselsdepression, der har mulighed for at få hjælp. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man har et tilbud, der kan komme ud til mange, og at der hurtigt kan igangsættes en behandling, siger hun.