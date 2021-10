Kartoffelkunst, fangeflugt, sælsafari - og syv andre ting du kan lave i efterårsferien

Det er ikke et rigtigt fængsel, men FÆNGSLET vil alligevel gerne fange dig i efterårsferien og har derfor lavet en række arrangementer.

Her kan du blandt andet lege nyankommet fange, hvor du og din familie får udleveret et skrivehæfte fra en tidligere indsat med en række opgaver. Dem skal I løse for at få adgang til 'det skjulte stempel', som får jer ud i friheden.

Herudover vil man selv have mulighed for at prøve at flygte fra fængslet i en 18 meter lang tunnel i Virtual Reality. I det virtuelle univers bliver man udstyret med en lygte og en murerske og skal forsøge at komme ud. Men pas på! Hvis du ikke er forsigtig, kan betjentene opdage dig, eller tunnelen kan falde sammen om ørerne på dig!

Fra den 18. oktober til den 21. oktober vil der også være (u)hyggelige halloween-arrangementer på FÆNGSLET, hvor man kan skære græskar.

FÆNGSLET holder åbent hver dag fra klokken 10 til klokken 16.



