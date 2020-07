Klager over høj musik rammer politiet i coronatiden

Landets politikredse kan tidligt søndag morgen igen melde om en weekend med usædvanligt mange klager over høj musik.

Det er kombinationen af sommerhumør og beværtninger, som lukker klokken 24.00 på grund af coronaregler, der får festerne til at flytte ud på både åbne pladser og ind i huse og lejligheder.

- Både fredag og lørdag har vi fået mange klager over musik til ulempe, siger vagtchef hos Sydøstjyllands Politi Lars Grønlund.

Det kan de også mærke i nabokredsen, hvor de har fået mange klager over ”musik til ulempe,” som politiet kalder det.

- Jeg tror aldrig, at jeg har oplevet en vagt, hvor vi har fået så mange klager, siger vagtchef Jes Frederiksen fra Østjyllands Politi tidligt søndag morgen.

- I løbet af natten har vi nok fået omkring 25, og det er usædvanligt mange. Den korte forklaring er jo, at folk ikke har mulighed for at komme ud.

Sommertendensen fik for nogle uger siden Rigspolitiet til at sende et nødråb ud på Twitter.

- Vi får i øjeblikket mange anmeldelser om musik til ulempe, og vi vil så nødig skulle ødelægge den gode feststemning ved at komme på besøg, skrev politiet.

- Så skru ned for musikken og op for hyggen og tag hensyn til dine naboer. God sommer!

Men danskerne har ikke lyttet til opfordringen.

- Vi har flere anmeldelser om høj musik end normalt her i coronatiden, siger vagtchef for Københavns Politi Henrik Stormer, der melder om en særdeles travl nat på støjfronten.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi er antallet af anmeldelser lidt lavere. Her fortæller vagtchefen, at der natten til søndag er kommet syv henvendelser om høj musik.

Nogle af vagtcheferne fortæller dog også, at tolerancetærsklen i forhold til naboernes udskejelser lader til at være blevet mindre.

- Det lader til, at folk bare skal tænde for en radio, og så bliver der klaget, siger Lars Grønlund, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, tidligt søndag morgen.

