Klar opfordring til alle med overvågningskamera

Siden 2021 har det været lovpligtigt for virksomheder, organisationer og foreninger at registrere deres overvågningskameraer i Politiets Kameraregister, POLCAM.

Alligevel får mange det ikke gjort. Derfor opfordrer politiet nu alle til at få registreret deres overvågningskameraer i POLCAM.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

- Jo hurtigere vi får adgang til materialet, jo bedre forudsætninger har vi for at komme godt fra start med en efterforskning. Derfor er det vigtigt, at folk får registreret deres kameraer i POLCAM, fortæller politiinspektør, Johannes Sølvsten Jönsson.

Kameraregisteret giver politiet et overblik over, hvor der sidder kameraer i det offentlige rum, og hvem politiet skal kontakte for at få adgang til materialet fra kameraerne.

- For at vi virkelig kan drage nytte af POLCAM, kræver det, at de mange kameraer rundt omkring i det offentlige rum rent faktisk er tilmeldt systemet. Min opfordring er derfor; brug de 5-10 minutter, det tager at registrere jeres overvågningskameraer, for det kan gøre en enorm forskel i vores efterforskning af sager om for eksempel voldtægt og drab, siger politiinspektøren.

Private borgere har ikke pligt til at registrere deres kameraer, men opfordringen gælder også dem.