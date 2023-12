Klik dig gennem højdepunkterne: Ti års lillejuleaften i Syd- og Sønderjylland

De færreste glemmer julen 2020. Det år, hvor corona gjorde alt besværligt og knap så hyggeligt.

Men det var også året, hvor mange mennesker viste sig fra den barmhjertige side, og det kunne vi også fortælle på tvsyd.dk. I Ribe inviterede familien Holm Hansen en 29-årig mand fra Esbjerg til juleaften, fordi han ellers skulle have siddet alene.

- Jeg tænker tit over, at det ikke må være rart at være ensom. Men samtidig tror jeg, det er noget, de fleste kan føle sig af og til. Jeg er ikke selv ensom, men følelsen kan jeg sagtens relatere til. Derfor vil jeg gerne invitere en fremmed ind juleaften, sagde Else Holm Hansen.

Under coronanedlukningen i foråret 2020 kom Else Holm Hansen i kontakt med Røde Kors, og i november spurgte organisationen, om hun havde lyst til at være julevært.

De tog selvfølgelig alle deres forholdsregler, som man skulle i forhold til covid-19.