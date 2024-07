Klokkefrøen var uddød på Als - Tirsdag blev 900 frøer udsat

Den sjældne klokkefrø fik tirsdag atter hjem på Als. Naturstyrelsen Sønderjylland satte nemlig 900 klokkefrøer ud på de statsejede arealer ved Egetofte i Sønderskoven og på Arnkilsøre.

- Det er over et år siden, at vi startede processen med at lave ansøgninger og få tilladelser til det her projekt. Nu sker det endelig, så det er bare mega fedt, lød det fra Lonnie Jessen, biolog hos Naturstyrelsen Sønderjylland, forud for genudsættelsen.

Genudsætningen bidrager til understøttelse af den samlede bestand i Danmark og sikrer diversitet i dyrelivet.

Til dagens genudsætning var alle interesserede inviteret med til at overvære begivenheden. Tanken bag at gøre aktiviteten åben, var at give de fremmødte forståelse for, hvorfor det er vigtigt at beskytte naturen og dyrelivet.

Den mulighed valgte flere naturinteresserede, trods vådt vejr, at benytte.

- Jeg er selv naturmenneske, og børnebørnene elsker frøer, som de også har hjemme havedammen. Det er vigtigt, at vi viser dem, at man skal passe på naturen, for ellers har vi den ikke i fremtiden, fortæller Rita Christiansen, der overværede genudsætningen med sine tre børnebørn.