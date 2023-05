Klokken 12 testes sirenerne - og mobiltelefonen hyler med

I dag klokken 12 testes sirenerne. For første gang hyler mobiltelefonerne med.

En besked, der tikker ind på mobiltelefonen, ledsaget af en høj, ildevarslende lyd. Det er, hvad der er i vente onsdag klokken 12, når myndighederne tester et nyt mobilt varslingssystem kaldet "Sirenen".

Når systemet testes onsdag middag, kan det give anledning til unødig bekymring, hvis man ikke ved det på forhånd. Derfor er det en god idé, at forældre tager en snak med deres børn om, hvad der er i vente, lyder det fra direktør i Beredskabsstyrelsen Laila Reenberg.

- Det er klart, at børn er en gruppe, hvor det er rigtigt vigtigt, at forældrene har forklaret, hvad der kommer til at ske.

- På samme måde er det en god idé at tage en snak med ældre familiemedlemmer, der bor alene og måske ikke har hørt om det, siger hun.