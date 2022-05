Knap 15.000 steder bør undersøges for forurening af fluorstoffer

Det er Danske Regioner, der har ansvaret for jordforurening i Danmark, og som derfor også står for rensningen, i de tilfælde hvor der ikke kan uddeles et konkret ansvar for forureningen.

Næstformand for Danske Regioner Stephanie Lohse (V) siger til Politiken, at hun forventer, at PFAS vil dukke op på en stor del af de 14.607 lokaliteter, der er under mistanke.

Det skyldes, at man indtil videre har fundet PFAS-forurening på lidt over 80 procent af de omkring 1100 grunde, som man allerede har tjekket.