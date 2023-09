Det skriver Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse.

Pengene kommer fra EU-systemet og skal hjælpe landmændene i medlemslandene, heriblandt Danmark, efter en sommer med tørke.

- Jeg er rigtig glad for, at EU-Kommissionen har besluttet at afsætte flere penge i ekstraordinær tørkehjælp til landmændene, siger minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) i pressemeddelelsen.