Foreningen Vandsamarbejdet for almene vandforsyninger i Sønderborg Kommune (1.109.799,20 kr.), BlueKolding Vand A/S (320.638,40 kr.), Bjert - Stenderup Vandværk (174.911,20 kr.) og DIN Forsyning Vand A/S (2.225.121,20 kr.).



Samtidig har Miljøministeriet givet tilsagn om tilskud til sløjfning af ubenyttede brønde eller vandboringer i fem tilfælde i landsdelen. Hvert projekt får 15.000 kroner.