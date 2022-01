Knap halvdelen af DF’s topfolk vil ikke fortælle, hvem de stemmer på - se dem her

Krarup støtter Henriksen

Hans Kristian Skibby og Marie Krarup er de eneste i rundspørgen, som åbent støtter Martin Henriksen.

- Jeg har nogle uenigheder med Martin Henriksen. Men jeg ved, at han er en person man kan stole på og tale med. Han et ordentligt menneske, der ikke giver sig ud for at være mere, end han er. Jeg tror, at Martin kan blive en god formand for Dansk Folkeparti, skriver Marie Krarup på Facebook.