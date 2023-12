Købmand vil se tysk pant, inden han tror på det

Den tyske praksis, der lader danskere købe øl (og sodavand) uden at betale pant i Tyskland skal væk, sagde miljøminister Magnus Heunicke mandag. Men det har andre sagt før, og det kommer sandsynligvis først til at ske i 2029, hvis overhovedet.

Armene har da også lige knap været i luften hos danske købmænd i grænselandet. Peter Madsen, SuperBrugsen i Padborg, er forsigtig.

- Det har der været snakket om før, og der er ikke sket noget. Jeg vil se det, før jeg tror det, siger købmand Madsen dagen derpå om muligheden for, at danske øl- (og sodavands-) turister kommer til at betale tysk pant på deres trailere fulde af dåser.