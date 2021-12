Køreklar i Korskro: Nu sættes trafikplaner i gear

Kig på motorvejsudvidelser

Bilister der tit færdes på E45-motorvejen omkring Vejle og Kolding kan nok godt skrive under på, at det kan være et vaskeægte 'trekantsdrama' at bevæge sig ud i myldretidstrafikken i det område. Tit og ofte også meget tidskrævende. Derfor går forundersøgelser også i gang i den kommende tid der har til hensigt, at udvide motorvejen uden om Kolding, der i dag mestendels består af to spor i hver retning fra afkørsel Kolding S til afkørsel Kolding Ø.

Tilbage i 2011 blev der lavet forundersøgelser af området, men de undersøgelser skal fornyes inden man kan komme videre med det projekt, skriver

Lidt længere nordpå i Vejle har man samme problemer - ikke mindst med trafikken over Vejle Fjord. Derfor skal man også til at kigge på en udvidelse af Vejlefjordbroen. I pressemeddelelsen fra forligspartierne står der:

- Trafikken på E45 over Vejlefjordbroen har været støt stigende de senere år, og der er behov for at undersøge mulighederne for at udvide broen. Broens begrænsede kapacitet kan danne flaskehalse på motorvejsnettet og gøre trafikafviklingen meget sårbar over for uheld.

Der afsættes i første omgang 15 millioner kroner til en forundersøgelse af mulighederne for en udvidelse af de trafikerede bro med den flotte udsigt.