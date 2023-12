Kørelærer er skeptisk over aftale, der skal nedbringe ventetider

Et af i alt 12 initiativer lyder blandt andet på, at bookingsystemet skal ændres. Fremover skal kørelærerne derfor oprette elever i et bookingsystem med forventede tidspunkter for henholdsvis teori- og praktisk prøve, skriver Ritzau.

Det giver Færdselsstyrelsen bedre mulighed for at tilpasse udbuddet af prøver efter den faktiske efterspørgsel.



Et andet initiativ lyder på, at der skal være en karensperiode på syv dage for elever, der er dumpet til køreprøven, før de igen kan gå op.

Men aftalen imponerer ikke kørelærer Kathe Gørtz fra Ribe. Så sent som for 14 dage siden havde hun en elev, der fik aflyst sin køreprøve, fordi den køresagkyndige blev syg.



- Vedkommende fik tilbudt en ny køreprøve en måned senere, og det er et gevaldigt problem, når vi gør eleverne klar i dagene frem mod prøven, siger Kathe Gørtz.

Hun mener, at roden til problemet skal findes et helt andet sted.

- Hvis færdselsstyrelsen skal løse det her bedst muligt, skal de ansætte nogle flere prøvesagkyndige, siger Kathe Gørtz.

- Vi kan lave nok så mange tiltag, men er der ikke hænder nok til opgaverne, kommer det aldrig til at lykkes, siger hun.