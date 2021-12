Kold start på ugen - der er stadig mulighed for hvid jul

Efter en periode med næsten to-cifrede varmegrader i sidste uge, så er nattefrosten vendt tilbage.

Ugen op til juleaften bliver mere vinterlig - og meteorologerne på DMI mener, at der kan blive tale om en hvid juleaftensdag flere steder.

Det er dog endnu usikkert, hvordan julevejret helt præcist arter sig.

Mandag morgen skal mange dog helt sikkert skrabe bilruder fri for rimfrost - og saltbilerne har været i aktion i nat.

Senere mandag kommer solen frem - men i den nordøstlige del af TV SYDs område kan det blive mere skyet med en let regn- eller sludbyge.

Fra tirsdag vil flere små lavtryk passere landet fra nordvest og nord med lidt sne, slud og regn her og der. Alt efter den præcise bane på lavtrykkene kan vi enten få lidt mildere og mere vådt vejr, eller koldere og lokalt hvidt vejr.

Stadig usikker om juleaften-vejret

Fra fredag bliver prognoserne mere usikre, men ifølge de nyeste prognoser ventes flere fronter at passere landet i løbet af juledagene.

- Selve juleaftensdag ventes en front at passere landet nordfra, men det er endnu usikkert, hvor megen nedbør fronten har med sig. Samtidig ser det ud til at blive koldt, så den nedbør, der måtte komme, vil antageligt falde som slud eller sne. Altså er det fortsat muligt, at man kan få hvid jul – i hvert tilfælde lokalt, vurderer DMI.