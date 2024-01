Kolde kontanter skal skaffe flere varme hænder i ældreplejen

I samme retning virker, at ufaglærte ansatte kan sammenstykke en SOSU-uddannelse via AMU-kurser, uden at de selv skal have penge op af lommen.

- Der er et spørgsmål, som jeg gerne vil have svar på, og det er, hvorfor er der så stort et frafald på uddannelsen? Det viser sig, at frafaldet sker i begyndelsen af uddannelsen og ret sent i uddannelsen. Hvad er det ved uddannelsen, der gør det? spørger Jes Søgaard.

Her står Annette Hansen fra FOA klar med et svar, eller en del af et svar.

- Hvis praktikstederne var bedre klædt på til at tage imod eleverne, når de kommer i praktik, og der var bedre tid til at tage sig af dem, ville der ikke være så mange, der faldt fra i begyndelsen af praktikken. Der skal også være nogle flere oplæringsvejledere til at støtte praktikeleverne, siger Annette Hansen, social- og sundhedsformand, FOA Sønderborg.