Det er kometen, der hedder C/2022 E3 (ZTF), som nærmer sig Jorden. En komet, der ikke har kunnet ses fra Jorden i 50.000 år.

For at se den fra Jorden er det nødvendigt, at der er mindst mulig lysforurening. Både fra månen og kunstige lyskilder omkring. Derfor er lørdag aften, hvor der er nymåne og dermed optimale forhold for at se den natten igennem, skriver TV 2 Vejret.



Vil man se efter kometen, skal man kigge mellem Karlsvognen og Nordstjernen, hvor kometens bane går.