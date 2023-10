Komiker debatterede ligestilling for mænd med minister

Noget af det handler blandt andet om, at mænd stadig er fastlåst i et traditionelt kønsrollemønster, som det stærke køn, der helst ikke må vise svaghed.

- Det er da mærkeligt, at vi aldrig har gjort op med den traditionelle manderolle, når vi har brugt de sidste mange år på at gøre op med den traditionelle kvinderolle. Det handler ikke om, at vi skal have kvoter for at få flere hjemløse kvinder. Men vi skal gøre noget for at få færre hjemløse mænd. Alle skal have det federe, siger Torben Chris.

- Mænd må også godt være dem, der græder over en sørgelig film og viser følelser, hvis det er det, de har lyst til, siger han.



Rystede posen

Så hvordan laver man kampagner, der for eksempel får syge mænd til at komme ud af busken og gå til læge eller psykolog?

Det ville ligestillingsminister Marie Bjerre gerne høre deltagernes bud på.

Og det gav en "fed stemning", at det var mennesker som ham, der var indbudt til rundbordssnak, siger Torben Chris.