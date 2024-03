Kommende skoleelever tyvstarter skoletilværelsen tirsdag

Efter sommerferien begynder et nyt kuld skoleelever, men allerede efter påske forlader flere børn, der er indskrevet til skole fra august 2024, børnehaven for at tyvstarte skoletilværelsen.

I Billund Kommune begynder de fleste børn i et tre måneder langt førskoleforløb på en af kommunens seks folkeskoler tirsdag den 2. april.

- Det giver god mening for børnene at starte, så de bliver trygge ved det nye miljø. Omvendt bliver skolen også klar til de elever, der kommer efter sommerferien, siger skolechef i Billund Kommune, Stefan Kelstrup.



Der er ikke noget krav til, hvordan de kommende skolebørn bliver klædt på til fremtiden efter sommer. De enkelte dagtilbud er dog jævnfør dagtilbudsloven forpligtet til at samarbejde med den nærliggende skole om at lægge en overgangsplan.