Kommune har testet model for fremtidens ældrepleje

Kolding er en af 25 forsøgskommuner, der har afprøvet den nye model med såkaldt "faste teams" i hjemmeplejen.

De ældstes hjem bliver nemlig "lidt af en banegård, når de får behov for hjælp fra hjemmeplejen”, som daværende ældreminister Astrid Krag (S) sagde det i 2021, da pengene til modellen blev afsat.

I de kommuner, der har arbejdet med modellen i to år, er der i dag eksempler på ældre, der får besøg af flere end 20 hjælpere på en uge. Det viser oplysninger, som TV 2 har fået udleveret fra 10 af de kommuner, som har afprøvet modellen.



I Kolding Kommune har en borger haft otte forskellige medarbejdere til otte besøg. En anden har i løbet af en uge haft 25 medarbejdere til 73 besøg.

Her forklarer kommunens strategiske konsulent Trine Ellemose Zielke, at et højt antal skiftende medarbejdere kan være tilfældet hos de borgere, der har brug for mange besøg i døgnet.

- Det kan være vanskeligt at holde en høj kontinuitet, når en borger har mere end otte besøg i døgnet. Det faste team dækker typisk dagvagten, hvor det bliver prioriteret, at den samme medarbejder når at komme to gange i løbet af en vagt, hvis det er muligt, siger Trine Ellemose Zielke til TV 2.