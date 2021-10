Kommune i Syd- og Sønderjylland tager imod evakuerede børn

Ifølge TV SYDs oplysninger skal nogle af de børn, der er evakueret fra Syrien, opholde sig i en kommune i Syd- og Sønderjylland.

Oplysningerne melder ikke noget om, hvor mange børn, der er tale om, eller hvis børn det er. Men Tenna Wilbert, ledende politiinspektør i Rigspolitiets Nationale Beredskabsafdeling, fortalte på et et pressemøde, at de sociale myndigheder stod klar til at modtage børnene, da de ankom til de pågældende kommuner, hvor børnene skal opholde sig.