Kommune nåede fjerdedel af mål for rent drikkevand, men er stadig en af de bedste

Tal fra Danmarks Arealinformation viser, at Sønderborg Kommune har 23 såkaldte "boringsnære beskyttelsesområder", som kræver en indsats for at sikre renere drikkevand.



Af de 23 har vandværkerne tilbudt frivillige aftaler inklusiv en kompensation til 12 lodsejere. Kun i ét tilfælde har man ikke kunnet blive enig med lodsejeren.

Det betyder, at der i Sønderborg Kommune har været gennemført en indsats for at sikre rent drikkevand i 24 procent af alle boringsnære beskyttelsesområder. I alle TV SYDs 14 kommuner lyder dét tal i gennemsnit på 7,6 procent.