Kommuner klar med gratis mundbind

- Ja, det er vi klar til, lød det uden tøven fra Varde Kommunes chef for borgerservice, Helle Marquertsen, da TV SYD lørdag formiddag spurgte, om kommunen er klar til fra mandag at udlevere gratis mundbind til svagt stillede borgere.

Ja, det er vi klar til. Helle Marquertsen, chef for bogerservice, Varde Kommune

Klar fra mandag

Fredag sagde sundhedsmininister Magnus Heuniche, Socialdemokratiet, at det skal kommunerne være klar til fra mandag, og allerede natten til fredag sendte Kommunernes Landsforening syv millioner mundbind ud til kommunerne over hele landet, og Helle Marquertsens klare svar viste sig at være gældende i tolv af de i alt fjorten kommuner i TV SYD-området. Kun Esbjerg og Fanø svarede ikke på vor henvendelse.

Fem til ti styk

Kommunerne udleverer typisk mundbindene i pakker med fem til ti styk på borgerservice, jobcentre, væresteder og rusmiddelcentre.

Det gælder for borgere, som er på kontanthjælp, integrationsydelse eller lignende.

Mundbind er et krav, når man bruger offentlig trafik.

